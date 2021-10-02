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Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Trafik ekipleri tarafından yol uygulaması ve araç denetimi yapıldı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Trafik ekipleri tarafından yol uygulaması ve araç denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlar uyarılarak cezai işlem uygulandı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla ilçe merkezinin değişik noktalarında denetimlerine yoğun şekilde devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı davranması ve kurallara uymaları için öğrenci servisleri, şehir içi ve şehirler arası yolcu otobüsleri üzerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, fazla yolcu taşıyan 5 otobüs ve minibüs ile 6 standart dışı motosiklete, 8 kırmızı ışık ihlali yapan araç sahibine ve 3 sürücü belgesiz araç kullanan sürücülere trafik cezası kesildi. Maske ve aşı konusunda uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin sıklıkla yapılacağını belirtti.

Yapılan denetimlerde hız kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunan ekipler kent genelinde radarla denetim yapıldığını vurguladı. Hız, ışık kuralları, ses ve gürültü çıkarıp vatandaşları rahatsız edenlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi. - MARDİN

Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

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Haber: Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı - Haberler
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