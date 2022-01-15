Trafik ekipleri denetim yaptı - Haberler
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Trafik ekipleri denetim yaptı

Trafik ekipleri denetim yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri halkın huzur ve güveni için denetimleri sıklaştırdı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri halkın huzur ve güveni için denetimleri sıklaştırdı.

İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçenin değişik noktalarında yaptıkları denetimlerde, kar lastiği denetimi, ehliyet kontrolü ve aracın eksiklerini denetledi. Yapılan denetimlerde halkın huzur ve güveni için yapılırken.

Burada kurallara riayet etmeyen eksikleri olan sürücüler hakkında idari işlem yapıldı. Yapılan bu denetimlerin halkın huzur ve güveni içi aralıksız devem edeceği belirtildi. - MARDİN

Trafik ekipleri denetim yaptı

Trafik ekipleri denetim yaptı

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Mardin'in Midyat ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri halkın huzur ve güveni için denetimleri sıklaştırdı.

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