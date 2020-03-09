Trafik Eğitim Parkında uygulama alanı genişliyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Trafik Eğitim Parkında uygulama alanı genişliyor - Haber
Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel

Trafik Eğitim Parkında uygulama alanı genişliyor

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkında, daha bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla uygulama alanları genişliyor.

09.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:12
Trafik Eğitim Parkında uygulama alanı genişliyor

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkında, daha bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla uygulama alanları genişliyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde parkın içerisine mini tünel, üst/alt geçit ve emniyet kemeri standı yapılıyor.


Bugüne kadar binlerce çocuğa trafik bilinci aşılayan Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, eğitim materyallerini genişletiyor. Hem yaya hem de şoför olarak öğrencilerin ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak anlatan görevliler, eğitim yelpazesini de genişletiyor. Öğrencilerin daha iyi kavrayabilmeleri için yapılan uygulama alanlarına mini tünel, üst/alt geçit ve emniyet kemeri standı da eklendi. Yapımı kısa süre içerisinde tamamlanacak olan eklemelerin yanı sıra eğitimlerde aralıksız devam ediyor.


Çocuklar eğlenirken öğreniyor


Her gün onlarca çocuğu ve ailesini misafir eden Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar eğlenirken öğreniyor. Teorik olarak verilen bilgiler ışığında uygulama alanına geçen öğrenciler, burada akülü araba ile test yapıyor, trafik lambalarının olduğu yaya geçitlerinde karşıdan karşıya kontrollü geçiş yapıyor.


Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu ve Alanya Trafik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Toksöz, "Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitim neticesinde bugüne kadar binlerce kişiye ulaştık. Alanya Belediye Başkanımız Sn. Adem Murat Yücel'in de özel ilgi gösterdiği parkımız, baştan aşağı modernize edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Her geçen gün gelişen parkımızda misafirlerimiz artık tünel, üst/alt geçit eğitimlerini de uygulamalı olarak alabilecek. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz olup bütün vatandaşlarımızın katılımına açıktır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Yeni partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı! Tanıdık isimler var Haber
Yeni partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı! Tanıdık isimler var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Trafik Eğitim Parkında uygulama alanı genişliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:41:18. #1.15#