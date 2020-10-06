Trafik eğitim parkında inceleme yapıldı
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Trafik eğitim parkında inceleme yapıldı

06.10.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:23
Trafik eğitim parkında inceleme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Melensu Park mevkiinde yapımı devam eden Çocuk Trafik eğitim parkı yapım çalışmalarını Düzce Valisi Cevdet Atay ile beraberindeki heyet ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Melensu Park mevkiinde yapımı devam eden Çocuk Trafik eğitim parkı yapım çalışmalarını Düzce Valisi Cevdet Atay ile beraberindeki heyet ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet 10 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulundu. Okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmak ve böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak amacı ile kurulan parkta yapılacak çalışmalar ile ilgili yetkililerden de bilgi alındı.

Ayrıca park içerisinde Deprem Simülasyon Odası, İtfaiye Odası, İlk Yardım (Sağlık) Odası ve Sıfır Atık Odası da yapılacak. Trafik eğitiminin yanı sıra olası afet ve acil durumlarda ne yapılması gerektiğine ilişkin eğitimlerde verilecek. Pist kısmının yapımını Düzce İl Özel idaresi, bina kısmının yapımı ise Düzce Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleşecek. Yapılan çalışmalar ile birlikte projenin 30 Ekim'de bitirilmesi hedefleniyor. - DÜZCE

Trafik eğitim parkında inceleme yapıldı
Trafik eğitim parkında inceleme yapıldı
Trafik eğitim parkında inceleme yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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