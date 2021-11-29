TRAFİK EĞİTİM PARKI'NDA EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

KONYA (Habermetre) - Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Trafik Eğitim Parkı'nda ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik Konya Trafik Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teorik ve pratik trafik eğitimleri veriliyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Trafik Eğitim Parkında eğitimler yeniden başladı. SEDEP kapsamında 4. Sınıf öğrencilerine yönelik yapılan trafik eğitiminde öğrencilere temel trafik kuralları öğretilerek, trafik bilinci oluşturuluyor. Haftanın beş günü ilçe genelinde farklı okullara yapılan eğitimlerde 2 bin 500 öğrenci trafik eğitim alıyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler pandemi koşullarına göre 15 Aralık'a kadar devam edecek. Eğitimler 2022 yılında ise Mart ayından itibaren başlayarak Haziran ayına kadar sürecek. Eğitime ilçe genelinde talep eden bütün okullar katılabiliyor.

Başkan Pekyatırmacı; "Trafikte saygı bilincini çocuklara aşılıyoruz"

Küçük yaştan itibaren trafik bilincinin oluşturulmasının önemine değinen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Trafik'te en önemli konulardan bir tanesi saygı. İnsanlar birbirlerine karşı saygılı olduğu sürece günümüzde yaşanan olumsuzluklardan hiçbiri yaşanmaz. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak SEDEP kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza burada verilen temel eğitimler onlarda bugün yaya, yarın sürücü olarak trafik bilincini oluşturmaya katkı sağlayacak. Ben burada eğitim alan öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine ve eğitim veren görevli polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

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