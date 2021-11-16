Trafik düğümüne 'dikey' çözüm

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından ilçenin ulaşım ağına kazandırılacak 15 metrelik yol bağlantısı trafik yoğunluğunu azaltacak.

Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni ana arterler kazandırarak trafik yükünü azaltmak için çalışmalarına hız verdi. Bilhassa ilçedeki dikey yolların yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan trafik yoğunluğunu azaltacak projeler peş peşe hayata geçiyor. Bu bağlamada Yıldırım'ın en uzun caddelerinden biri olan Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'ni Kasım Önadım Bulvarı'na bağlayacak 15 metrelik yolun kamulaştırma çalışmaları için uzlaşma görüşmelerine başladı. Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nden Kasım Önadım Bulvarı'na uzanan Yüksel Sokak bağlantısı için 50 adet parsel üzerindeki 55 binanın tapu sahipleri ve mirasçıları ile uzlaşma görüşmeleri başladı.

Yıldırım'ın Bursa'nın yüzölçümü en küçük ilçelerinden birisi olmasına rağmen, nüfus yoğunluğunun ise bununla ters orantılı olarak en kalabalık ilçesi olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bir de ilçemizin kuruluşundan hatta daha öncesinden başlayan plansız yapılaşma ve kontrolsüz büyüme, bugünün Yıldırım'ının birçok sorunun temelini oluşturuyor. Bu meselelerin başında tabii ki trafik ve ulaşım ağının yetersizliği yer alıyor. Oluşan trafik yoğunluğunu azarlatmak için Yunus Emre Bulvarı'nı Özdilek Caddesi'ne bağlayacak 35 Metrelik yol, Ankara Yolu Caddesi'ne alternatif oluşturan Erdoğan Caddesi'ni ve 2. Cadde'yi, Türkmenbaşı Caddesi üzerinden Esenevler Kavşağı'na bağlayacak projelerimiz yatay yol ağımızı geliştirecek" dedi.

Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nin yükü azalacak

Yıldırım'da ulaşımın en önemli düğümlerinden birinin dikey yolların yetersizliği olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, açılacak 15 metrelik bağlantı yolunun bu noktada önemli bir alternatif olacağını vurgulayarak, "Mevcut durumda Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'ni Kasım Önadım Bulvarı veya Ankara Yolu Caddesi'ne bağlayan Prof. Tezok Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi gibi sadece iki üç ana arterimiz var. Bu durum da bölgede ciddi bir trafik yoğunluğunu beraberinde getiriyor. Konum olarak bu iki arterine neredeyse ortasında yer alan Yüksel Sokak ile Kasım Önadım Bulvarı'nı bağlayacağız. Böylece bölgedeki trafik yükünü bir bağlayacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA