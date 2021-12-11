Trafik dubalı saldırıya maruz kalan o köpek emin ellerde

Afyonkarahisar'da yolda uyuduğu esnada kendisini ezen minibüsün altından can havliyle çıkıp kurtulduktan sonra bir şahsın trafik dubalı saldırısına uğrayan köpek, tedavisinin ardından barınağa teslim edildi.

Sinanpaşa ilçe merkezinde önceki gün görenlerin içini sızlatan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olay özellikle sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Görüntülerde yoldan geçen bir minibüs, uyuyan köpeği ezdi. Minibüs şoförü köpeği fark edince dururken, köpek minibüsün tampon ve lastik kenarından çıkmayı başararak kaldırıma çıktı. Korku içinde sağa sola kaçışan köpeğe bu defa bir dükkandaki şahıs trafik dubası ile saldırdı. Şahıs eline geçirdiği trafik dubasını büyük bir hışımla fırlattı. Dubanın isabet ettiği köpek acılar içinde kalarak bir süre yerde süründü. Daha sonra ayağa kalktığı gözlenen köpek can havliyle olay yerinden kaçtı. Olay sonrası harekete geçen Afyonkarahisar Valiliği, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada köpek bulunarak, veteriner hekim kontrolünden geçirilip barınağa teslim edildi.

Vali Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından köpeğin fotoğrafını paylaşarak, "İlimizde bir köpeğe trafik dubasıyla saldıran şahsın görüntüsünü ne yazık ki izledim. İnsanlıkla asla bağdaşmayan bu davranışın cezasız kalmaması için adli ve idari süreç başlatılmıştır. Minik dostumuzun da veteriner tedavisi yapılıp barınağa teslim ettik. Olayın takipçisi olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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