Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi - Haberler
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Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi

Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da polis ekipleri bir haftada 2 bin 760 aracı kontrol etti.

BURDUR (İHA) - Burdur'da polis ekipleri bir haftada 2 bin 760 aracı kontrol etti. Yapılan denetimlerde 348 araç sürücüsüne ceza işlemi uygularken 44 aracı trafikten men etti.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yılbaşı öncesi ve sonrası trafik tedbirlerine yönelik 28.12.2021 ile 04.01.2022 tarihleri arasında denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde 2 bin 760 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 16 sürücüye alkollü araç kullanmaktan 332 sürücüye trafik kanununun diğer maddelerinden ceza işlemi uygulandı. 44 araç trafikten men edilirken, 15 sürücü belgesi geri alındı. - BURDUR

Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi

Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi

Trafik denetimlerinde 2 bin 760 aracın 348 sürücüsüne ceza kesildi

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