Trafik denetimleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri yaptıkları şok uygulamalarla kurallara uymayanları tespit ediyor. Yapılan denetimde 3 alkollü sürücü yakalandı.

Düzce'de trafik kazalarının önüne geçebilmek için trafik şube ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde araç sürücülerine emniyet kemeri, telefonla konuşma ve alkol denetimi yapıldı. Her iki şeritte de onlarca aracın denetlendiği uygulamada 3 araç sürücüsü alkollü olarak yakalandı. Sürücülere cezai işlem uygulanırken 2 araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik ekipleri sürücülere alkollü araç kullanmanın ciddi yaralanmalı kazalara sebep olduğunu hatırlatarak trafik kurallarına uymalarını istedi. - DÜZCE