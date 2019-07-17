Kilis'in Elbeyli ilçesinde 2019 yılı ilk 6 ay trafik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman Başkanlığında 2019 yılında yaşanan trafik kazaları, alınan tedbirler, bundan sonra yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ile ilgili daire amir ve müdürlerinin katıldığı toplantıda, Elbeyli ilçesi ile karayollarında tedbirlerin attırılması, vatandaşların, dikkatli araç kullanmaları için bilgilendirme yapılacağı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA