"Trafik Dedektifleri Projesi" ile Erzincan'da öğrencilere eğitim verildi
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"Trafik Dedektifleri Projesi" ile Erzincan'da öğrencilere eğitim verildi

'Trafik Dedektifleri Projesi' ile Erzincan'da öğrencilere eğitim verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Jandarma Genel Komutanlığı'nca hayatiyete geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Erzincan'da ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nca hayatiyete geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Erzincan'da ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Çağlayan Beldesinde ilköğretim okulu 1. 2. 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim çalışması yaptı.

Trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi.

Trafik timleri, trafik kurallarına her zaman uyulması gerektiğini vurguladı. - ERZİNCAN

'Trafik Dedektifleri Projesi' ile Erzincan'da öğrencilere eğitim verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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