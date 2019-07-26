Trafik çocuk eğitim parkında çalışmalar sürüyor

Gümüşhane'de Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresi desteğiyle yapılan 'trafik çocuk eğitim parkında' çalışmalar devam ediyor.

Uygulama ile kentteki kreşler, ana okulları ve ilkokullarda eğitim gören çocukların trafik bilincini geliştirmek, çağdaş bir trafik kültürü kazandırabilmek amacıyla teorik olarak verilen eğitimleri pekiştirmek için pratik ve görsel olarak tüm çocuklara eğitim verilmesi ve yetiştirilecek yeni nesille önümüzdeki yıllarda oluşması muhtemel trafik kazalarını önlemek hedefleniyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Kamuran Taşbilek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, insanı önceleyen ve insan odaklı trafik anlayışının hakim kılınmasına yönelik direktifleri çerçevesinde yapımına başladığımız Gümüşhane Trafik Çocuk Eğitim Parkında, ilimizde eğitim öğretim gören ve geleceğimizin teminatı olan anaokulları ve ilkokullardaki çocuklarımızın trafik bilincini geliştirmek, çağdaş bir trafik kültürü kazandırabilmek, evrensel trafik değerlerine yönelik farkındalık oluşturmak, teorik olarak verilen eğitimleri pekiştirmek ve gelecek yıllarda ülkemizi trafik değerleri ve kuralların uygulanması noktasında çok özellikli ve üstün bir konuma getirmek amaçlanmaktadır. Çok hızlı bir çalışmayla 15 - 20 gün içerisinde bitirilmesine ve çocuklarımızın hizmetine sunulmasına gayret edilmektedir" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA