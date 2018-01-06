Trafik çilesine atlı çözüm

Sivaslı Kazım Tekin, trafik çilesi yaşamamak, artın vergiler ve akaryakıt fiyatlarının altına ezilmemek için ulaşımını atla sağlıyor.



SİVAS - Sivaslı Kazım Tekin, trafik çilesi yaşamamak, artan vergiler ve akaryakıt fiyatlarının altına ezilmemek için ulaşımını atla sağlıyor.

Sivas'ın caddelerinde dört nala giden atlıya ilk kez görenler şaşkınlık yaşadı. Şehirlerde atlı ulaşımın unutulmaya yüz tuttuğu günümüzde bu görüntü kiminde merak uyandırırken kimilerini de geçmişe götürdü. Sivas'ın caddelerinde gezinen atlı Kazım Tekin (25), her geçen gün çekilmek hale gelen trafik çilesi, artan vergiler ve akaryakıt giderlerinden dolayı çareyi atlı ulaşımda bulduğunu belirtti. Tekin, kendisini trafikte ilk kez görenlerin fotoğraf çektiğini, kendisini durdurup fotoğraf çektirenler de olduğunu belirtti.

Vergi, mazot derdi yok

Tekin yaptığı açıklamada, "Besicilik yapıyoruz. Hayvanlarımız var. Bu benim kendimin şahsıma ait. Haftada birkaç kez şehirde işim oluyor, işlerimi halletmek için atımla geliyorum. Algısı yok vergisi yok. Mazot derdi yok. Geziyorum öyle. Görenler şaşırıyor. İnsanlar hayvanları çok seviyor. Bu bir Arap atı, Arap atları çocukları çok sever. Çocuklara karşı bir sevinçleri var. Çocuklar aileleri ile birlikte fotoğraf çektiriyorlar. At iki yıldır bende. Genelde dağlarda geziyorum. Ama farklılık olsun diye de Sivas Merkezde caddelerde geziyorum. Arabalardan korkmuyor. Polisler bir şey demiyor. İnsanlar iyi karşılıyor."dedi.

Diriliş Ertuğrul'u hatırlattı

Vatandaşlar ile Sivas caddelerinde atlıların artık tarih olduğunu, ancak günümüzde karşılarına çıkan atlının kendilerine, "Diriliş Ertuğrul" dizisini hatırlattığını ifade edip, "Atları daha çok köylerde görüyorduk. Şehirde görünce unuttuğumuz atları yeniden hatırladık. Geçmişe gömdük. Bize diriliş Ertuğrul dizisini hatırlattı" dediler.