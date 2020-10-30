Trafik cezasına kızdı intihara kalkıştı

Sivas'ta ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin lira ceza alan genç, cezaya kızarak kayalıklarda intihara kalkıştı.

Sivas'ta ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin lira ceza alan genç, cezaya kızarak kayalıklarda intihara kalkıştı. Genç, yarım saatlik çalışma sonrası ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki O.D. kent merkezinde ehliyetsiz motosiklet kullanırken polis ekiplerine yakalandı. Polis ekipleri tarafından gence ve ruhsat sahibine yaklaşık 5 Bin TL trafik cezası uygulandı. Cezaya sinirlenen sürücü Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan yüksek kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü polis ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmasının sonucunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Öte yandan 16 yaşındaki gencin geçmişte de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ceza yediği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ