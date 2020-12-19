Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı
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Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

19.12.2020 22:32 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:36
Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

Denizli'de alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen alkollü şahıs, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıktı.

Denizli'de alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen alkollü şahıs, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıktı. Yarı çıplak halde uzun süre direkte kalan vatandaş, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafik cezası kesildiği öğrenilen Mehmet K., boş arazide bulunan yüksek gerilim hatlarının bağlı olduğu direğe çıktı. Mehmet K.'nın direğe tırmandığı gören vatandaşlar, ilk bakışta onu görevli sandı. Daha sonra şahsın yarı çıplak olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüm ihtimallere karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Mehmet K.'yı ikna etme girişimlerine aralıksız devam etti.

Polis ekipleri tüm girişimlerine karşı Mehmet K., ikna olmayınca bölgeye psikolog ve müzakereci polis sevk edildi. Psikolog ve müzakereci polisin uzun ikna çabaları sonuç verdi. Mehmet K., yarı çıplak vaziyette çıktığı yüksek gerilim hattının bulunduğu direkten indi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat - Osman Başpınar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 22:36:52. #1.14#
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