- Trafik cezası yedi, aydınlatma direğine tırmandı

100 metre direğe tırmandı ama ehliyetini kaptırmaktan kurtulamadı

SAMSUN - Samsun'da yediği trafik cezasını protesto eden 32 yaşındaki Hakan S., atletizm stadyumundaki metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay Samsun'un İlkadım İlçesi Liman Mahellesi'nde saat 12.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Trafik polisleri Hakan S.'ye ters yönde tır kullandığından dolayı ceza kesmek istedi. İddiaya göre ehliyetindeki 100 ceza puanı dolan tır sürücüsü Hakan S., ehliyetine el koyulmasından korktuğu için polisten kaçarak hemen yakınında bulunan İlkadım Altetizm Stadyumu'ndaki metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine tırmandı. Kendisine haksızlık yapıldığını savunan Hakan S., dakikalarca yere inmeyerek kendisine kesilen cezaya tepki gösterdi. Daha 20 dakika sonra ikna edilen Hakan S., kendi imkanlarıyla direkten inerek polislerin yanına gitti.

Ehliyetine el koyuldu

Trafik polisleri, ters yönde araba kullanan Hakan S.'ye ters yolda araç kullanmak suçundan 108 TL, para cezası aldı. Bu cezanın yanı sıra görev başındaki memura ehliyet ve ruhsat vermeme suçundan işlem yapılan Hakan S.'ye intihar girişiminde bulunduğu için de işlem yapıldı. Aldığı cezalarla birlikte ehliyetindeki ceza puanı limiti 100'ü aşan Hakan S.'nin ehliyetine el koyuldu. Hakan S., yere indikten sonra yaptığı tepkide haklı olduğunu iddia etti.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Hakan S., ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere karakola götürüldü.