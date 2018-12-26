Trafik cezalarına zam yapılmayacak

TBMM'de kabul edilen maddeye göre, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek. Trafik cezaları 2019'da artırılmayacak.