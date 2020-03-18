Trafik cezaları geçen seneye göre arttı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Araç, Güncel

Trafik cezaları geçen seneye göre arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 2020 yılının ilk iki ayında 61 bin trafik kazası oldu.

18.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:08
Trafik cezaları geçen seneye göre arttı

Kazaların yaşandığı şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir sıralaması değişmezken trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak yine ilk sırada yer aldı. Uygulanan trafik cezalarına bakıldığında ise 2020 yılında geçen seneye göre artış görülüyor. 2019'un Ocak ve Şubat aylarında toplam 638 milyon TL'lik ceza yazılırken 2020'nin aynı döneminde 1 milyar TL'lik ceza yazıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 2020 yılının ilk iki ayında toplam 61.482 trafik kazası oldu. Geçen sene de bu sayı neredeyse aynıydı (61.320). Kazaların oluşma türlerine bakıldığında ise yandan çarpma ilk sırada geliyor. Ardından yayaya çarpma, yoldan çıkma ve arkadan çarpma geliyor. Trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, her iki dönemde de ilk sırada. Benzer şekilde Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer alırken 2020 yılında bu hatanın daha çok yapıldığı görülüyor. Trafik kazalarına karışan araçlarda sıralama değişmiyor. Otomobil ilk sırada, ardından kamyonet ve motosiklet geliyor. Ancak kazaya karışan motosiklet sayısında bir artış görülüyor. Trafik kazalarının en çok olduğu şehirlerde ise sıralama değişmedi. İlk sırada İstanbul, ardından Ankara ve İzmir geliyor.

Geçen seneye göre daha çok ceza uygulandı

Uygulanan trafik kazalarına bakıldığında ise 2019'un ilk iki ayı ile 2020'nin ilk iki ayı arasında dikkat çeken bir artış gözlemleniyor. 2019'un ilk iki ayında araç plakasına uygulanan cezalar 1,5 milyon iken 2020 yılının ilk iki ayında iki milyondan fazla ceza uygulanmış. Sürücülere uygulanan cezalar 430 binden 610 bine çıkarken, yayalara uygulanan cezalar 611'den 1.414'e çıktı. Uygulanan cezalar artınca toplam para miktarı da arttı. 2019'un ilk iki ayında da toplam 638 milyon TL ceza yazılırken 2020'nin ilk iki ayında 1 milyar TL'lik ceza yazıldı. Araç plakalarına yazılan toplam ceza 422 milyondan 726 milyona, sürücülere yazılan ceza 215 milyondan 360 milyon TL'ye çıktı.

Kaynak: Bültenler

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