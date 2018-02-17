Trafik Canavarı Yeni Yıla Hızlı Başladı

Türkiye genelinde yeni yılın ilk ayında meydana gelen 32 bin 256 trafik kazasında 252 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 306 kişi ise yaralandı. Yapılan bütün ikazlar ve artırılan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler dehşet saçmayı sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, geçen Ocak ayında ülke genelinde meydana gelen 32 bin 256 trafik kazasında 252 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 306 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kazaların bin 361'i 'arkadan çarpma', 3 bin 625'i 'yandan çarpma', 2 bin 196'sı da 'yayaya çarpma' şeklinde gerçekleşti.2018'in ilk ayında meydana gelen kazalardan 5 bin 922'sine tek araç, 5 bin 631'ine de iki araç karıştı.Yeni yılın ilk ayındaki kazalara yine sürücü kusurları damga vurdu. 12 bin 208 kazada sürücüler, bin 278 kazada yayalar, 138 kazada araçlar, 111 kazada yollar ve 68 kazada ise yolcular kusurlu bulundu. Geçen Ocak ayında meydana gelen kazalardan 346'sına kırmızı ışıkta durmayan sürücüler, 237'sine ise alkol alıp direksiyona geçen sürücüler sebep oldu. Bir ayda vukuu bulan kazalardan 339'una bisiklet 9'una at arabası, 2 bin 128'ine motosiklet, 482'sine otobüs, 77'sine traktör, 32'sine ambulans ve 7'sine de tren karıştı.

74 BİN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yeni yılın ilk ayında İstanbul'da meydana gelen bin 325 ölümlü ve yaralamalı kazada 17 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, bin 865 kişi de yaralandı. 712 kazanın meydana geldiği İzmir'de 5 kişi hayatını kaybederken Bursa'da vuku bulan 453 yaralamalı ve ölümlü kazada 7 yayaya toplam 277 milyon 824 bin 869 TL ceza kesildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 11 bin 387 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ülke genelinde ocak ayında çeşitli kusurlar sebebiyle 74 bin 769 araç trafikten men edildi.

( Süleyman Aydın/ İHA)