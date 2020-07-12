Trafik canavarı 'korona' karantinasına rağmen 879 ölüme neden oldu
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Trafik canavarı 'korona' karantinasına rağmen 879 ölüme neden oldu

Yapılan bütün ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor.

Trafik canavarı 'korona' karantinasına rağmen 879 ölüme neden oldu
12.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:52

Yapılan bütün ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. Dünyayı kasıp kavuran virüs salgını sebebiyle toplumun büyük kesimi karantinada olmasına rağmen, 2020'nin ilk 6 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 159 bin 140 trafik kazasında 94 bin 19 kişi yaralanırken, 879 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da 6 aylık dönemdeki kazalarda 21 kişi öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Haziran ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 30 bin 989 kaza meydana geldi. 21 bin 293 kişi yaralanırken 208 kişi hayatını kaybetti. Yılın 6 ayında ise vuku bulan 159 bin 140 trafik kazasında 94 bin 19 kişi yaralanırken 879 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 63 bin 927'sine sürücü kusuru sebep olurken, 5 bin 281 kazaya yaya, bin 369 kazaya araç, 310 kazaya yol, 910 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 6 ayındaki kazalardan bin 712'si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 557 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 905 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 653 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

Bursa'da 21 kişi öldü

Resmi verilere göre; yılın 6 ayında Ankara'da 42, Bursa'da 21, İstanbul'da 37 ve İzmir'de 51 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2 bin 628 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 3 bin 324 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde geçtiğimiz Haziran ayında 523 kazada 760 kişinin yaralandığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada; sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi. Altı aylık dönemde ülke genelinde 7 milyon 504 bin 394 sürücü ve yayaya 3 milyar 92 milyon 77 bin 537 lira ceza kesildi. Ocak - Haziran döneminde alkol alıp direksiyona geçen 68 bin 755 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 511 bin 8 araç ise trafikten men edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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