Trafik borcu ve vergi ödemek isterken tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafik borcu ve vergi ödemek isterken tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı

Trafik borcu ve vergi ödemek isterken tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde aracının trafik borcu ve motorlu taşıtlar vergisini (MTV) mobil olarak ödemek isteyen bir kişi, iddiaya göre hesabındaki tüm parayı dolandırıcılara kaptırdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde aracının trafik borcu ve motorlu taşıtlar vergisini (MTV) mobil olarak ödemek isteyen bir kişi, iddiaya göre hesabındaki tüm parayı dolandırıcılara kaptırdı. Kendilerini banka görevlileri gibi tanıtan şahıslara kartının tüm bilgilerini veren şahıs, gerçeği ise ATM'ye gidince öğrendi.

Ünye ilçesinde yaşayan İsa Kuşcu, otomobilinin 2021 yılı Temmuz ayı motorlu taşıtlar vergisi ile plakasına yazılan trafik cezasını E-Devlet uygulaması üzerinden ödemek istedi. Siteme giriş yapan Kuşcu, sonrasında telefonunun tarayıcısından bu borçları ödemeye çalıştı. İşlem esnasında telefon numarasını giren Kuşcu'yu arayan kişiler, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak, bazı sorular yöneltti ve işlemi onaylaması gerektiğini söyledi. Tüm kart bilgilerini karşı taraf ile paylaşan Kuşcu, bandrol ve trafik cezası borcunu ödemeye çalışırken, hesabındaki yaklaşık 3 bin liradan oldu, gerçeği ise kartını ATM'ye takınca fark etti.

"Hesabımda para kalmamış"

14 Temmuz tarihinde vergi ve ceza borcunu ödemeye çalışırken hesabındaki paradan olduğunu belirten Kuşcu, "14 Temmuz tarihinde aracımın vergisini ve trafik cezasını ödemek için E-Devlet uygulaması üzerinden giriş yaptım ve maaş kartımdan ödemeye çalıştım. Bu sırada benim anlamadığım farklı sayfalar açılmış. Kart bilgilerimi oradan paylaşmışım. Maaş kartımdan 2 bin 950 TL'yi gasp etmişler, hesabımda para kalmamış" dedi.

"Bana kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıttılar"

"Bana kendisini müşteri temsilcisi gibi tanıttı ve kart bilgilerimi aldı" diyen Kuşcu, "Bana, 'onaylıyor musun?' diye sordular ancak ben gerçek bandrolümü ödüyorum zannettim ve onaylıyorum dedim. Çünkü bana kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıttılar. Onay verince de tüm parayı çekmişler. Toplam tutar 3 bin TL'ye yakındı" şeklinde konuştu.

"Kartı ATM'ye takınca şok oldum"

Hesabındaki tüm paranın çekildiği, banka kartını ATM'ye taktığında anladığını aktaran İsa Kuşcu, "Kimse benim gibi özellikle bu işlerden anlamayanlar bu tür bilgileri paylaşmasın. Sonrasında hesabında ne kadar para varsa gidiyor. Bir de bayram üstüydü, kartı ATM'ye takınca hesapta para olmadığını gördüm ve şok oldum. Yetkililerimizden bu konuda yardım bekliyorum. Banka ile görüştüm, polis ekiplerine gittim ve beni siber suçlara yönlendirdiler, şikayetçi oldum" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Trafik borcu ve vergi ödemek isterken tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı
Trafik borcu ve vergi ödemek isterken tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı
Trafik borcu ve vergi ödemek isterken tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gülşen Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Can Bartu Eda Erdem Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trafik borcu ve vergi ödemek isterken tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 08:49:04. #1.15#

title