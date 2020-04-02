Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı Korona virüs önlemleri nedeniyle trafik azalınca Çubuklu'dan İstinye'ye giden arabalı vapurlarda araç sürücülerinden çok yayalar seyahat etmeye başladı.

Korona virüs önlemleri nedeniyle trafik azalınca Çubuklu'dan İstinye'ye giden arabalı vapurlarda araç sürücülerinden çok yayalar seyahat etmeye başladı. İstinye-Çubuklu arabalı vapur iskelesindeki sakinlik kameralara yansıdı.

Korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar İstanbul trafiğinin boşalmasına neden oldu. Trafik oranının oldukça azalmasından sonra vatandaşlar Şehir Hatları Feribot seferleri yerine köprüleri ve alternatif güzergahları kullanmaya başladı. Vatandaşların köprü ve alternatif güzergahları kullanmaya başlamasından sonra Şehir Hatları Feribot seferini yapan İstinye Çubuklu hattını kullanan kişi sayı 3 ile 5 araca kadar düştü. Arabalı vapurları araç sürücülerinden daha çok yayaların kullandığı görüldü.

Feribot seferlerini kullanan kişi sayısının çok az olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Korona virüs nedeniyle hayat durmuş durumda gördüğünüz gibi vatandaşlar feribotu kullanmıyorlar bir kaç araç çıkıyor köprüleri kullanıyorlar. Feribotu şu anda kimse tercih etmiyor" diye konuştu.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Kaynak: İHA