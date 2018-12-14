Trafik Afiş Yarışması Sonuçlandı

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası dolayısıyla "Akıllı Ol, Trafikte Farkında Ol" sloganıyla düzenlenen afiş yarışması sonuçlandı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen afiş yarışmasınında dereceye girenler, yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi.

Buna göre, ilkokullar kategorisinde Gazi Süleyman Paşa ilkokulu öğrencilerinden Melis Su Mandacı, ortaokullar kategorisinde Gelibolu İmam Hatip Ortaokulu İlvenur Aslan, liseler kategorisinde de Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Ceyda Danabaş birinci oldu.

Öğrencilere başarı belgesi ile hediyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca tarafından verildi.

Yarışmada dereceye giren afişlerin ilçedeki panolarda sergileneceği bildirildi.