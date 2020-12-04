Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
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Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü

04.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:15

Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü Şanlıurfa'da kısıtlama yoğunluğu ve sessizliği Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği cadde ve sokaklar, kısıtlama sonrası yerini sessizliğe bıraktı.

Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü

Şanlıurfa'da kısıtlama yoğunluğu ve sessizliği

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği cadde ve sokaklar, kısıtlama sonrası yerini sessizliğe bıraktı.

Hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa'da başladı. Sürücüler, kısıtlama öncesi evlerine gidebilmek için araçlarına binice trafik yoğunluğu oluştu. Ana arterlerde trafik adeta durma noktasına kadar geldi. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte trafiğin kilitlendiği cadde ve sokaklar yerini sessizliğe bıraktı.

Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN

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