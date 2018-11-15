Trafiğin En Minik Öğrencileri

Trafiğin En Minik Öğrencileri

Mardin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Altınkoza Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Trafiğin En Minik Öğrencileri

Mardin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Altınkoza Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Mardin'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, öğrencilerde trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Altınkoza Anaokulunda okuyan 40 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Okul bahçesine kurulan trafik eğitim pistinde öğrenciler hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi. Anaokulundaki çocuklara trafik polisleri ile birlikte trafik güvenliği konusunda bilgi verilirken trafik bilincinin gelişmesi hususunda çocuk yaş grubunun önemine dikkat çekildi. - MARDİN

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