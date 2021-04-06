Trafiğin en büyük sorunu: hatalı parklar
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Trafiğin en büyük sorunu: hatalı parklar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Trafiğin en büyük sorunu: hatalı parklar

Balıkesir'in gün içerisinde sürekli olarak yoğun olan işlek cadde ve sokaklarında yapılan hatalı parklar vatandaşlara trafik çilesi çektiriyor.

Balıkesir'in gün içerisinde sürekli olarak yoğun olan işlek cadde ve sokaklarında yapılan hatalı parklar vatandaşlara trafik çilesi çektiriyor.

Balıkesir'in çarşı bölgesinde bulunan caddelerin tek şerit olması ve hatalı parkların sürekli olarak yapılması sebebiyle oluşan trafik vatandaşa çile çektiriyor. Özellikle ikinci sıra park etmelerin çok fazla olduğu şehir merkezinde vatandaşlar araçlarını kaldırımlara, duraklara, park yeri olmayan yerlere araçlarını park ediyorlar. Yanlış park etmeler sonucunda oluşan trafikten de vatandaş şikayetçi. Polis ekiplerinin sık sık yaptığı uyarılara ve yazdığı cezalara duyarsız kalan vatandaşlar araçlarını hatalı park etmeye devam ediyor. Yaya geçitlerine park edilen arabalar da yayaların karşıdan karşıya geçmesini zorlaştırıyor. Yayalar, yolun karşısına geçmek için kendilerine tanınan kısmı kullanamaması sonucunda arabaların arasından büyük güçlüklerle karşıya geçmeye çalışıyorlar. Yaptıkları bu hareketler sonucunda hem trafiği arttırıyorlar hem de kendi canlarını tehlikeye atıyorlar. Polis ekipleri çarşıda yapılan hatalı parkları en aza indirmek için büyük bir mücadele veriyor. - BALIKESİR

Trafiğin en büyük sorunu: hatalı parklar
Trafiğin en büyük sorunu: hatalı parklar
Trafiğin en büyük sorunu: hatalı parklar
Trafiğin en büyük sorunu: hatalı parklar
Trafiğin en büyük sorunu: hatalı parklar
Trafiğin en büyük sorunu: hatalı parklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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