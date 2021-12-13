Trafiği tehlikeye sokan sürücünün ehliyetine el konuldu - Haberler
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Trafiği tehlikeye sokan sürücünün ehliyetine el konuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, otomobille birden fazla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokan sürücüye 1627 lira idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine el konuldu.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, otomobille birden fazla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokan sürücüye 1627 lira idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine el konuldu.

Ankara'da 2 gün önce Kuzey Çevre Yolu üzerinde otomobille ilerleyen sürücü, ani şekilde birçok kez şerit değiştirerek trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kimliği tespit edilen sürücüye 1627 lira idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine el konuldu.

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 11 Aralık 2021 günü Kuzey Çevre Yolu üzerinde birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsa 1627 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konulmuştur. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, araç trafikten men edilmiştir" denildi.

Trafiği tehlikeye sokan sürücünün ehliyetine el konuldu

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