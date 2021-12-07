Trafiği tehlikeye sokan kamyonet sürücüsüne para cezası

ANKARA'da, trafikte kamyonetle birden fazla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokan sürücüye bin 84 lira idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine el konuldu.

Esenboğa yolu üzerinde kamyonetiyle ilerleyen sürücü, ani şekilde birçok kez şerit değiştirerek trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kimliği tespit edilen sürücüye bin 84 lira idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine el konuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 5 Aralık 2021 günü Pursaklar ilçesi Esenboğa Yolu üzerinde birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsa bin 84 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konulmuştur. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, araç trafikten menedilerek otoparka çekilmiştir" denildi.