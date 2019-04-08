Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücüler Yakalandı

Sancaktepe'de yolu kapatarak "drift" yaptığı ve trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü öne sürülen iki sürücüye 5 bin 10'ar lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Sancaktepe'de asker uğurlaması adı altında yolu kapatıp otomobilleriyle tehlikeli hareketler yapan A.B. ve H.O.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesi gereği 5 bin 10'ar lira para cezasına çarptırılan iki sürücünün ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Otomobilleri de 2 ay süreyle trafikten men edilen A.B. ve H.O.A.'nın daha sonra Türk Ceza Kanunu'nun "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sancaktepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği bildirildi.

Sürücülerin, iki ayın sonunda sürücü belgelerini geri alabilmeleri için psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını belgelemesi gerekecek.

Kaynak: AA