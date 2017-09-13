Trafiği Rahatlatacak Yeni Çözümler Geliyor

Önceki gün UKOME yetkilileri ile biraya gelerek çözüm önerileri hakkında değerlendirmeler yapan Başkan Aktaş 4 aydır devam eden değerlendirmeler sonucunda kavşak düzenlemeleri ve trafik kurallarına uymayanlar hakkında yapılacak çalışmalar başta olmak üzere iki başlık altında yapılacak uygulamalarla trafik sorununu en aza indirmeye gayret gösterileceğini ifade etti.

"İNEGÖL'DE 70 BİN ARAÇ VAR"

İnegöl'ün hızla büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çeken Başkan Aktaş; "Görevli arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre ilçemizdeki araç sayısı 70 bin civarında. Buda İnegöl için çok ciddi bir sayı. Özellikle de şehrin Atatürk Bulvarı, Ahmet Akyol Caddesi, Hastane Caddesi, Nuri Doğrul Caddesi olmak üzere dört, beş tane caddemiz bütün herkesin toplandığı çarşı ve pazarın merkezi niteliğinde. Bugün bu bahsettiğimiz bölgelerle ilgili kısa vadede olmak kaydıyla birkaç madde de bazı kararlar aldık. Ekip arkadaşlarımız önümüzdeki haftadan itibaren Bursa Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde çalışmalara başlayacaklar. Nasip olursa 15-20 Ekim gibi yaklaşık 1 aylık süre zarfında çalışmalarımız şekillenmiş olacak" dedi.

ÖNCELİKLİ HEDEF KAVŞAKLARI RAHATLATMAK

Çalışmada kavşaklara öncelik verdiklerini belirten Başkan Aktaş; "İlk önceliğimizde 5 kavşağımız var. Adliye kavşağı, Kaymakamlık kavşağı, Belediye önündeki kavşak, Avm kavşağı ve Sanayi Sitesi kavşağı. Bu bahsettiğim kavşaklarda kısa vadede yapılacak değişiklikler ve uygulamalar var. İkincisi servis araçlarının güzergâhlarında bazı değişikliklere gidilecek. İnegöl'de 600 küsür servis aracımız var ve ilçe trafiğini rahatlatma açısından servisler büyük önem arz ediyor. Üçüncüsü parklanmalar ve özellikle araç kullanımlarıyla alakalı hemşerilerimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Dördüncüsü ise denetimler. Trafikte kural ve kaidelerin uygulanması noktasında sıkı denetimler gerekiyor. Bu noktada mevcut personel sayısı çok yeterli olmasa da Emniyet ekiplerimiz tabii üstün bir gayretle bu konuyu halletmeye çalışacaklar" dedi.

TRAFİKTE DAHA DİKKATLİ VE ÖZENLİ OLUNMALI

Bizim asıl hedefimiz makro planlar geliştirmek diyen Başkan Aktaş; "Bu noktada yollardan, tek yön uygulamalarına varana kadar öncelikle İnegöl genelinde tespitler yapmak. Bir caddeyi, bir kavşağı rahatlatmak sadece kendinden ibaret değil, o caddeye o kavşağa giren diğer yolları incelemek gerekiyor. Trafiği bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla şehir genelinde kışıyla, yazıyla, akşamıyla, gündüzüyle, hafta sonuyla, hafta içiyle okulların varlığıyla, kapalılığıyla bütün perspektifleriyle olayı incelemek gerekiyor. Ona göre çözümlemeler geliştirmek gerekiyor. Büyükşehir bu manada özellikle Trafik Şube Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünün ciddi tespitleri var. İnşallah yapılacak uygulamalar kısa vadeli bir rahatlama sağlayacak. Ancak orta ve uzun vadede yapacağımız tespitler, uygulamalarla ve beraberinde yapılacak alt yapı çalışmalarına paralel olarak bazı genel değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bununla ilgilide 1,5 - 2 yıl gibi bir süreç bizi bekliyor. 15- 20 Ekim'e kadar kısa vadede gerçekleştirmek istediğimiz projeler için hemen düğmeye basmak istiyoruz. Ama özellikle vatandaşlarımızın trafikte daha dikkatli ve özenli olmaları gerektiği sadece kendilerinin trafikte olmadığını başkalarının da bu caddeleri ve sokakları kullandığını düşünerek herkesin üzerine düşün itina ve özeni göstermesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.