Trafiği Rahatlatacak Yeni Çözümler Geliyor

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, ilçenin trafik akışını hızlandıracak çözümler üretmek için kolları sıvadı.



UKOME yetkilileri ile biraya gelen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 4 aydır devam eden değerlendirmeler sonucunda kavşak düzenlemeleri ve trafik kurallarına uymayanlar hakkında yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, iki başlık altında yapılacak uygulamalarla trafik meselesini asgariye indirmeye gayret gösterileceğini ifade etti.



İnegöl'ün hızla büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çeken Aktaş, "Görevli arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre ilçemizdeki araç sayısı 70 bin civarında. Buda İnegöl için çok ciddi bir sayı. Özellikle de şehrin Atatürk Bulvarı, Ahmet Akyol Caddesi, Hastane Caddesi, Nuri Doğrul Caddesi olmak üzere dört, beş tane caddemiz bütün herkesin toplandığı çarşı ve pazarın merkezi niteliğinde. Bugün bu bahsettiğimiz bölgelerle ilgili kısa vadede olmak kaydıyla birkaç madde de bazı kararlar aldık. Ekip arkadaşlarımız önümüzdeki haftadan itibaren Bursa Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde çalışmalara başlayacaklar. Nasip olursa 15-20 Ekim gibi yaklaşık 1 aylık süre zarfında çalışmalarımız şekillenmiş olacak" dedi.



Çalışmada kavşaklara öncelik verdiklerini belirten Başkan Aktaş, "İlk önceliğimizde 5 kavşağımız var. Adliye kavşağı, kaymakamlık kavşağı, belediye önündeki kavşak, AVM ve sanayi sitesi kavşağı. Bu bahsettiğim kavşaklarda kısa vadede yapılacak değişiklikler ve uygulamalar var. İkincisi servis araçlarının güzergahlarında bazı değişikliklere gidilecek. İnegöl'de 600 küsur servis aracımız var. İlçe trafiğini rahatlatma açısından servisler büyük önem arz ediyor. Üçüncüsü parklanmalar ve özellikle araç kullanımlarıyla alakalı hemşerilerimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Dördüncüsü ise denetimler. Trafikte kural ve kaidelerin uygulanması noktasında sıkı denetimler gerekiyor. Bu noktada mevcut personel sayısı çok yeterli olmasa da Emniyet ekiplerimiz tabii üstün bir gayretle bu konuyu halletmeye çalışacaklar" dedi.



Aktaş, "Bir caddeyi, bir kavşağı rahatlatmak sadece kendinden ibaret değil, o caddeye o kavşağa giren diğer yolları incelemek gerekiyor. Trafiği bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Trafik Şube Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünün ciddi tespitleri var. İnşallah yapılacak uygulamalar kısa vadeli bir rahatlama sağlayacak. Ancak orta ve uzun vadede yapacağımız tespitler, uygulamalarla ve beraberinde yapılacak alt yapı çalışmalarına paralel olarak bazı genel değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bununla ilgilide 1,5 - 2 yıl gibi bir süreç bizi bekliyor. 15- 20 Ekim'e kadar kısa vadede gerçekleştirmek istediğimiz projeler için hemen düğmeye basmak istiyoruz. Ama özellikle vatandaşlarımızın trafikte daha dikkatli ve özenli olmaları gerektiği sadece kendilerinin trafikte olmadığını başkalarının da bu caddeleri ve sokakları kullandığını düşünerek herkesin üzerine düşün özeni göstermesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu. - BURSA