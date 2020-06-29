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Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu

TÜİK verilerine göre mayıs ayında 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu
29.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:30

TÜİK verilerine göre mayıs ayında 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini otomobil, yüzde 37,4'ünü motosiklet, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,6 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 71,1, traktörde yüzde 30,6, otomobilde yüzde 15,7, kamyonette yüzde 3,5, minibüste yüzde 2,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73,3, kamyonda yüzde 25,5 ve otobüste yüzde 0,4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 43,8 ve kamyonda yüzde 3,5 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 90,2, kamyonette yüzde 29,8, minibüste yüzde 26,8, otobüste yüzde 22,5, otomobilde yüzde 16,2 ve motosiklette yüzde 0,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 561 bin 375 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,0'nı otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 7,8'ini motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 22 bin 748 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 15,2'si Peugeot, yüzde 9,0'ı Opel, yüzde 9,0'ı Fiat, yüzde 6,3'ü Citroen, yüzde 5,3'ü Volkswagen, yüzde 5,0'ı Honda, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Hyundai, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,3'ü Toyota, yüzde 2,2'si Seat, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,2'si Nissan, yüzde 1,1'i Land Rover, yüzde 1,0'ı BMW, yüzde 0,9'u Skoda, ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-mayıs döneminde 311 bin 998 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,0 artarak 311 bin 998 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 80,9 azalarak 18 bin 702 adet oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 293 bin 296 adet artış gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 45,5'i benzin yakıtlı

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin yüzde 45,5'i benzin, yüzde 45,1'i dizel, yüzde 6,4'ü LPG yakıtlı olup, yüzde 3,0'ı elektrikli veya hibrittir. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 638 bin 707 adet otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,2'si LPG, yüzde 24,1'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Ocak-mayıs döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin yüzde 30,1'i 1401-1500, yüzde 27,2'si 1501-1600, yüzde 22,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,8'i 1301-1400, yüzde 5,4'ü 1601-2000, yüzde 1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Ocak-mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 92 bin 940'ı beyaz renkli

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin yüzde 50,6'sı beyaz, yüzde 24,7'si gri, yüzde 7,1'i siyah, yüzde 6,6'sı kırmızı, yüzde 6,5'i mavi, yüzde 1,8'i turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,5'i diğer renklerdedir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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