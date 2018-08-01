Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Haziran'da 64 Bin 341 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyon 679 bin 584 oldu. Trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRAN AYINDA 64 BİN 341 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 64 bin 341 taşıt içinde otomobil yüzde 52,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26,6 ile motosiklet, yüzde 11,4 ile kamyonet, yüzde 5,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 35,9 AZALDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,9 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 39, minibüste yüzde 72,6, kamyonette yüzde 50,4, kamyonda yüzde 42,3, motosiklette yüzde 16,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 21,2, traktörde yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 16,2 artış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 32,7 AZALDI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 32,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 41,8, minibüste yüzde 52,3, kamyonette yüzde 38,2, kamyon yüzde 8,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, traktörde yüzde 39,5 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 24, motosiklette ise yüzde 3,7 artış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 460 BİN 639 ADET ARTTI

Ocak-Haziran döneminde 536 bin 916 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 76 bin 277 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 460 bin 639 adet arttı.

HAZİRAN AYINDA 617 BİN 217 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 617 bin 217 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 6,3 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,1 OLDU

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 313 bin 637 adet otomobilin yüzde 38,1'i LPG, yüzde 36,1'i dizel, yüzde 25,4'ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

HAZİRAN AYINDA 34 BİN 16 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 34 bin 16 adet otomobilin yüzde 15,8'inin Renault, yüzde 10,4'ünün Volkswagen, yüzde 8,4'ünün Fiat, yüzde 8,2'sinin Peugeot, yüzde 7'sinin Hyundai, yüzde 6,7'sinin Ford, yüzde 5'inin Mercedes-Benz, yüzde 4,9'unun Honda, yüzde 4,7'sinin Dacia, yüzde 4,4'ünün Toyota olduğu, yüzde 24,6'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 43,2'si 1501-1600, yüzde 27,6'sı 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,4'ü 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 56,6'sı beyaz, yüzde 21,1'i gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerde oldu.