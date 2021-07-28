Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık yüzde 35,7 arttı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,7 arttı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,7 arttı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 104, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 86,3, motosiklette yüzde 46,9, otomobilde yüzde 35,4, traktörde yüzde 31,1, otobüste yüzde 21,7, kamyonda yüzde 17,3 ve kamyonette yüzde 16,3 arttı.

Haziran ayında 104 bin 316 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,8'ini otomobil, yüzde 30,2'sini motosiklet, yüzde 10,6'sını kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yıllık bazda yüzde 37,2 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 155,5, otomobilde yüzde 65,5, kamyonette yüzde 38,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 37,2, traktörde yüzde 20,4, motosiklette yüzde 7,0 artarken otobüste yüzde 15,5 ve minibüste yüzde 1,2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 24 milyon 729 bin 901 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 842 bin 50 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,3'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 7,3'ünü motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 51 bin 893 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde 607 bin 289 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı