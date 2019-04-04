Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı Şubat'ta Yüzde 48.8 Azaldı

– Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ÖTV ve KDV indirimlerinin etkisiyle Şubat'ta, bir önceki aya göre yüzde 48.8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Şubat'ta trafiğe kaydı yapılan araç sayısındaki azalış;

otomobilde yüzde 58.4,

minibüste yüzde 33.5,

otobüste yüzde 47.3

kamyonette yüzde 62.3 ve

kamyonda yüzde 48.6 olurken,

motosiklette yüzde 30.1,

özel amaçlı taşıtlarda yüzde 97,

traktörde yüzde 5.0 artış görüldü.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.8 gerilerken, söz konusu düşüş;

otomobilde yüzde 49.8,

minibüste yüzde 29.3,

otobüste yüzde 45.2,

kamyonette yüzde 57.3,

kamyonda yüzde 64,9

traktörde yüzde 64.8 olurken,

motosiklette yüzde 2.0 ve

özel amaçlı taşıtlarda yüzde 85.8 artış görüldü.

TÜİK'e göre Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 940 bin 636 olurken, söz konusu taşıtların;

yüzde 54.3'ünü otomobil,

yüzde 16.4'ünü kamyonet,

yüzde 14'ünü motosiklet,

yüzde 8.2'sini traktör,

yüzde 3.7'sini kamyon,

yüzde 2.1'ini minibüs,

yüzde 1'ini otobüs,

yüzde 0.3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 34 bin 25 taşıt içinde otomobil yüzde 54.3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 22.7 ile motosiklet, yüzde 12.9 ile kamyonet, yüzde 4.6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5.5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde 100 bin 511 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 25 bin 796 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 74 bin 715 adet arttı.

Şubat ayında devri yapılan toplam 535 bin 37 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17.1 ile kamyonet, yüzde 3.9 ile motosiklet, yüzde 3.4 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 445 bin 592 adet otomobilin yüzde 37.8'i LPG, yüzde 37'si dizel, yüzde 24.8'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0.05'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 oldu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 18 bin 464 adet otomobilin yüzde 15'inin Renault, yüzde 14.9'unun Fiat, yüzde 11.6'sının Volkswagen, yüzde 7.5'inin Hyundai, yüzde 6.4'ünün Honda, yüzde 5.3'ünün Toyota, yüzde 4.6'sının Peugeot, yüzde 4.3'ünün Nissan, yüzde 4.0'ünün Dacia, yüzde 3.7'sinin Skoda olduğu, yüzde 22.7'sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 adet otomobilin yüzde 40.1'i 1501-1600, yüzde 27'si 1401-1500, yüzde 17.2'si 1301-1400, yüzde 10.3'ü 1300 ve altı, yüzde 4.4'ü 1601-2000, yüzde 0.9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 adet otomobilin yüzde 54.7'si beyaz, yüzde 22.5'i gri, yüzde 7.5'i siyah ve yüzde 5.4'ü kırmızı iken yüzde 10'u diğer renklerde oldu. (Grafik&Tablo) - İstanbul

Kaynak: DHA