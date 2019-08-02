Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Haziran 'da yüzde 34.9 azaldı

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Haziran'da trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 44 bin 761 adet taşıtın;

yüzde 54.1'ini otomobil,

yüzde 16.4'ünü kamyonet,

yüzde 14.2'sini motosiklet,

yüzde 8.2'sini traktör,

yüzde 3.7'sini kamyon,

yüzde 2.1'ini minibüs,

yüzde 1.0'ini otobüs,

yüzde 0.3'ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.9 gerilerken, söz konusu düşüş;

otomobilde yüzde 46.4,

minibüste yüzde 44.8,

otobüste yüzde 64.5,

kamyonette yüzde 66.7,

kamyonda yüzde 65.5

özel amaçlı taşıtlarda yüzde 47.6,

traktörde yüzde 45.2 olurken, motosiklette yüzde 7.6 artış görüldü.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre yüzde 27.4 azalırken, bu azalış;

otomobilde yüzde 32.7,

minibüste yüzde 54.4,

otobüste yüzde 33.5,

kamyonette yüzde 62.6,

kamyonda yüzde 36.1,

motosiklette yüzde 6.0,

özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84.4,

traktörde yüzde 30.1 oldu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 41 bin 915 taşıt içinde motosiklet yüzde 43.9 ile ilk sırada yer aldı. Motosikleti sırasıyla yüzde 43.5 ile otomobil, yüzde 5.8 ile kamyonet ve yüzde 4.5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2.3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde 178 bin 840 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 134 bin 373 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 adet arttı.

Haziran ayında devri yapılan toplam 565 bin 596 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.7 ile kamyonet, yüzde 6.2 ile motosiklet ve yüzde 2.3 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 469 bin 434 adet otomobilin yüzde 37.7'si LPG, yüzde 37.4'ü dizel, yüzde 24.5'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0.1'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 oldu.

Haziran'da trafiğe kaydı yapılan 18 bin 249 adet otomobilin yüzde 23.9'unun Renault, yüzde 17.5'inin Fiat, yüzde 8.6'sının Toyota, yüzde 6.5'inin Volkswagen, yüzde 6.1'inin Peugeot, yüzde 5.2'sinin Honda, yüzde 4.7'sinin Hyundai, yüzde 3.5'inin Mercedes-Benz, yüzde 3.5'inin Daica, yüzde 3.1'inin Skoda olduğu, yüzde 17.5'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü. (Grafik&Tablo)

Kaynak: DHA