Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Eylül'de yüzde 34.1 arttı

05.11.2019 10:24

Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısı Eylül ayında, Ağustos'a göre yüzde 34.1 artışla 52 bin 456 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 54.8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 27.5 ile motosiklet, yüzde 9.3 ile kamyonet, yüzde 5.0 ile traktör izledi. Taşıtların yüzde 3.4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Böylece, Eylül ayı sonu itibarıyla toplam 23 milyon 132 bin adete yükselen trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 14.3'ünü motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.7'sini kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs, yüzde 0.3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Eylül ayında trafiğe kayıtlardaki artışlar, otomobillerde yüzde 47.7, minibüste yüzde 173.7, otobüste yüzde 116.1, kamyonette yüzde 33.2, kamyonda yüzde 34.5, motosiklette yüzde 10.4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 4.7, traktörde ise yüzde 36 olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 16 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 37.1, minibüste yüzde 0.2, motosiklette yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Buna karşılık, otobüste yüzde 20.7, kamyonette yüzde 5.3, kamyonda yüzde 10, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61.2, traktörde ise yüzde 30.3 azalış oldu.Ocak-Eylül döneminde 472 bin 400 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 212 bin 84 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 260 bin 316 adet arttı.Devri yapılan toplam 821 bin 147 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71.4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.6 ile kamyonet, yüzde 5.1 ile motosiklet, yüzde 2.9 ile traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.0'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 509 bin 319 adet otomobilin yüzde 37.7'si dizel, yüzde 37.7'si LPG, yüzde 24.3'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0.1'i elektrikli veya hibrit olarak belirlendi.Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 28 bin 744 adet otomobilin yüzde 14.3'ünü Volkswagen, yüzde 13.2'sini Renault, yüzde 10.4'ünü Fiat, yüzde 7.6'sını Toyota, yüzde 5.5'ini Honda, yüzde 4.9'unu Skoda, yüzde 4.7'sini Hyundai, yüzde 4.0'ünü Opel, yüzde 3.9'unu Mercedes-Benz, yüzde 3.8'ini Ford, yüzde 27.8'i de diğer markalardan oluştu.Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 257 bin 586 adet otomobilin yüzde 38.7'si 1501-1600, yüzde 28.2'si 1401-1500, yüzde 13.3'ü 1301-1400, yüzde 12.3'ü 1300 ve altı, yüzde 6.3'ü 1601-2000, yüzde 1.2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 257 bin 586 adet otomobilin yüzde 53.7'si beyaz, yüzde 24.1'i gri, yüzde 7.0'si siyah ve yüzde 5.6'sı kırmızı iken yüzde 9.6'sı diğer renklerdeydi. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA