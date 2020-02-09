Trafiğe kapanan yollar vatandaşların eğlence mekanı oldu

09.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:06

Rize merkez ve ilçelerinde mahalle aralarındaki yolların kar nedeniyle ulaşıma kapanmasını fırsat bilen vatandaşlar şambrel ve poşetlerle kayarak gönüllerince bir pazar günü geçirdiler.



Rize merkez ve ilçelerinde şiddetli yağan kar etkisini sürdürüyor. Aralıksız yağan kar nedeniyle 329 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamayla ise eğitim ve öğretime 2 günlük ara verildi. Pazartesi ve Salı günü okulların tatil olduğunu duyuran Rize Valiliği aynı zamanda kamuda çalışan engelli personel ve hamile kadınlarında idari izinli sayılacağı dile getirildi.



Öte yandan karın araç trafiğine kapattığı mahalle yollarını vatandaşlar eğlence mekanına çevirdi. Yolun ulaşıma kapanmasını fırsat bilen vatandaşlar şambrel ve poşetlerle yokuşları kayak merkezine çevirdi. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde tulum çalarak geniş horon halkalarıyla eğlencenin tadını çıkardı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE

Kaynak: İHA