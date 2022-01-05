Trafiğe kapalı yola girince hem mahsur kaldı, hem de para cezası yedi

KARAMAN (AA) - Karaman'da kış aylarında trafiğe kapatılan yola izinsiz girip mahsur kalan sürücüye adli trafik cezası uygulandı.

Alınan bilgiye L.Ş yanında eşi oğlu ve annesiyle birlikte kendi otomobiliyle kar ve tipi nedeniyle kış aylarının başlarında trafiğe kapatılan Karaman - Mara - Silifke yoluna tüm uyarıcı işaretlere uymayarak girdi.

Sürücü yaklaşık 30 kilometre sonra yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sürücü ve araçtakiler mahsur kaldığı bölgeden Karaman İl Özel İdaresine bağlı kar küreme aracı ile kurtarıldı.

Tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bahse konu yolun trafiğe kapalı olması ve buna rağmen yolda ilerleyerek ihlalde bulunan sürücüye jandarma tarafından idari para cezası uygulandı.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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