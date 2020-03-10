Trafiğe havadan helikopterli denetim
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Trafiğe havadan helikopterli denetim - Haberler
Helikopter, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Balıkesir'de Jandarma havadan helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

10.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:49
Trafiğe havadan helikopterli denetim

Balıkesir'de Jandarma havadan helikopter destekli trafik denetimi yaptı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Kepsut-Dursunbey (D-230-03) Devlet yolunda oluşturulan uygulama noktalarında "Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi" faaliyeti icra etti.


Jandarma ekiplerinin trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde 444 araç denetlenirken, 10 araca 2 bin 858 TL idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Levent Can Hülya Avşar Muhterem Nur
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Trafiğe havadan helikopterli denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:58:22. #1.14#