Trafiğe devrim ihalesi 6 Ekim'de yapılacak
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Trafiğe devrim ihalesi 6 Ekim'de yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafiğe etkili, kapsamlı denetim getirecek olan devrim niteliğindeki projeyi önümüzdeki ay ihaleye çıkarıyor.

Trafiğe devrim ihalesi 6 Ekim'de yapılacak
05.09.2020 09:00 | Son Güncelleme: 05.09.2020 09:05

Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafiğe etkili, kapsamlı denetim getirecek olan devrim niteliğindeki projeyi önümüzdeki ay ihaleye çıkarıyor.

İl geneli itibariyle başlıca bulvar ve caddeler, otoyol ve kavşak noktaları ile kamusal hizmet tesisleri ve bölgeleri, yüzlerce noktayı kapsayan yönetim sistemiyle 24 saat mercek altına alınacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gündeme taşıdıkları uygulamayla Bursa Trafiği'ne önemli bir iyileştirme sağlanacağını söylüyor. Teknik olarak, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) adlandırılan sistem, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nnin ulaşım kuruluşu olan Bursa Ulaşım A.Ş. (BURULAŞ) tarafından finanse edilecek.

Devrim niteliğindeki projenin gerçekleştirilmesine ilişkin ihale, BURULAŞ tarafından genel müdürlüğünde, 6 Ekim'de yapılacak. Projenin, 1 yılda tamamlanmasıyla beraber, artık yol ve kavşakların özelliğine göre, kırmızı ışık, kırmızı ışık ve hız, hız denetimleri, 'Gözden ırak' dedirtmeksizin, yaygın ağ içerisinde takip edilecek, suç konusu fotoğraflanacak.

Bu ağ içerisisinde, 282 şeride kırmızı ışık ihlal denetimi sağlanabilecek, 15 noktada, yasak parklanma tespit edilebilecek. Sistem geneliyle toplam 150 noktaya da, 3'er sabit ve 1'er hareketli olmak üzere, toplam 600 kamera yerleştirilecek. Mevcuttaki dar kapsamlı uygulamanın altyapısında, 4.8 kilometrelik bir enerji hattı bulunurken, yeni projeyle altyapı hattı, 23.2 kilometreye çıkacak.

Yeni dönemde, sürücülerin uyarılmasına ilişkin olarak, kameralı gözlem ve tespitin yapıldığını gösteren, noktalara özel tabelalar yerleştirilecek. BURULAŞ, projenin tamamlanmasıyla sistemi de, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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