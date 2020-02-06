Trafiğe çıkanlar dikkat, bu ceza başka ceza

06.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:22

Avukat Gürkan İygün, özel şirketlerce işletilen yol ve köprülerin artmasıyla vatandaşların bu yollara ait cezalarında aynı usule tabi olduğunu düşünmesinden veya bilmemesinden ötürü bazı mağduriyetler yaşandığını söyledi.



Trafikte ihlali halinde tarafa ceza kesileceği hallerin Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde ve diğer yönetmeliklerde sayıldığını ifade eden Avukat Gürkan İygün, "Tarafınıza 10 iş günü içinde tebliğ edilmesi gereken trafik cezalarına itiraz süreniz 15 iş günüdür. Cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde cezayı indirimli olarak ödeyebileceğinizi hatırlamanızda fayda vardır. Genelde fazla üstüne düşmediğimiz bu cezaları, aylar hatta yıllar sonra ödemek istediğimizde karşımıza faizi ile birlikte katlanmış uçuk bir meblağ çıkar. Tabii bu cezalara itiraz yolu açık olmakla beraber indirimli halini ödediğiniz cezaya da itiraz edebilirsiniz. Fakat ülkemizde özel şirketlerce işletilen yol ve köprülerin artmasıyla vatandaşların bu yollara ait cezalarında aynı usule tabi olduğunu düşünmesinden veya bilmemesinden ötürü bazı mağduriyetler yaşadığını görüyoruz" dedi.



Özel şirketlerce yapılan ve işletilen çeşitli köprü ve otoyollarda uygulanan cezalara itirazın devlet tarafından işletilen yollarda olduğu gibi kolay olmadığını ve farklı usule tabi olduğunu, bu nedenle vatandaşların hak kaybına uğradığını ifade eden İygün, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi güzergahlarda uygulanan geçiş ücreti cezaları kamu alacağı olmadığından icra daireleri kanalıyla tahsili yoluna gidilmektedir. Bu sebeple bu cezalara ilişkin ödeme emri evrakının kişiye tebliğinden itibaren 7 günlük kesin itiraz süresi bulunuyor. Bu süreyi kaçırdığınız taktirde karşılaşacağınız meblağ normal trafik cezası faizine benzemeyecektir. Çünkü bu noktada karşınızda bir kamu kuruluşu değil özel bir işletme yer alacaktır ve size tebliğ edilen zarf da trafik cezası değil, ilamsız icra takibi adını taşıyacaktır. İcra dairesine 7 günlük kesin süre zarfında itiraz etmediğiniz taktirde tarafınıza yapılan takip kesinleşir ve bu andan sonra uygulanan cezayı tahsil etmek adına karşı tarafça haciz safhasına geçilebilir. Dolayısıyla tarafınıza tebliğ edilen cezaları incelemenizde ve her halde itiraz yolunun açık olduğunu hatırlamanızda fayda vardır. Fakat bahsettiğimiz gibi bu özel şirketlere ait yollarda uygulanan bir ceza söz konusuysa ilamsız bir icra takibi ile karşı karşıya kalınacak olup, eğer geçiş ücretinin hatalı olduğunu veya haksız olarak ceza uygulandığının düşünüyorsanız 7 günlük itiraz süresini kaçırmamak ve hemen harekete geçmek gerekmektedir. Kaçırdığınız takdirde cezanıza ek olarak icra dosyası masrafları ve avukatlık ücreti gibi ek masrafları da ödemek mecburiyetinde kalabilirsiniz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA