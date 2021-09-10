Trafiğe çıkan başıboş eşek ve yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı
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Trafiğe çıkan başıboş eşek ve yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafiğe çıkan başıboş eşek ve yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı Erzurum'da başıboş bir eşek ve yavrusu karayoluna çıktı.

Trafiğe çıkan başıboş eşek ve yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı

ERZURUM - Erzurum'da başıboş bir eşek ve yavrusu karayoluna çıktı. Yavaş adımlarla yolda ilerleyen eşekler sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzurum'da D100 karayoluna çıkan başıboş eşek ve yavrusu yaklaşık 100 metre karayolundan ilerledi. Boyunlarında yular olduğu ve sahiplerinden kaçtığı anlaşılan eşekler bir süre araçların arasından ilerledikten sonra kaldırıma çıktı.

Elif Yılmaz isimli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde eşeklerin bazı sürücülere zor anlar yaşattığı göründü.

Trafiğe çıkan başıboş eşek ve yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı
Trafiğe çıkan başıboş eşek ve yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı
Trafiğe çıkan başıboş eşek ve yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı
Trafiğe çıkan başıboş eşek ve yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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Trafiğe çıkan başıboş eşek ve yavrusu sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
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