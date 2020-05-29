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Trafiğe 4 ayda 259 bin 918 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 259 bin 918 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 16 bin 136 taşıtın trafikten kaydı silindi.

Trafiğe 4 ayda 259 bin 918 aracın kaydı yapıldı
29.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:47

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 259 bin 918 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 16 bin 136 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 782 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,69 artarak 23 milyon 8 bin 927'den 23 milyon 398 bin 837'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 40 bin 171 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 48,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 28,3 ile motosiklet, yüzde 11,1 ile kamyonet, yüzde 7,4 ile traktör, yüzde 2,6 ile kamyon, yüzde 0,9 ile minibüs, yüzde 0,6 ile otobüs ve yüzde 0,2 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 44,3 azaldı. Bu azalış minibüste yüzde 54,9, otomobilde yüzde 54,6, kamyonette yüzde 54,1, otobüste yüzde 50,1, traktörde yüzde 30, kamyonda yüzde 28,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,1 ve motosiklette yüzde 5,4 oldu.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 26,1 azalış görüldü. Bu azalış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 65,3, otomobilde yüzde 34,3, kamyonette yüzde 28, motosiklette yüzde 17,4, otobüste yüzde 15,9, minibüste yüzde 9,9 olarak kayıtlara geçti. Traktörde yüzde 19,1 ve kamyonda yüzde 5,3 artış kaydedildi.

Ocak-nisan döneminde 259 bin 918 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 16 bin 136 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 243 bin 782 artış görüldü.

Devri yapılan araçlar

Nisanda devri yapılan toplam 348 bin 678 taşıtın yüzde 66,5'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 7,5'ini motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 19 bin 660 otomobilin yüzde 13,3'ü Fiat, yüzde 11,8'i Volkswagen, yüzde 9,9'u Renault, yüzde 9,4'ü Peugeot, yüzde 8'i Opel, yüzde 6,9'u Ford, yüzde 4,8'i BMW, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 4'ü Citroen, yüzde 3,7'si Dacia, yüzde 3,5'i Hyundai, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,4'ü Seat, yüzde 1,9'u Toyota, yüzde 1,7'si Skoda, yüzde 1,6'sı Honda, yüzde 1,6'sı Volvo, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 0,9'u Jeep, yüzde 0,9'u Nissan ve yüzde 4,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 otomobilin yüzde 45,9'u dizel, yüzde 44,2'si benzin, yüzde 6,8'i LPG yakıtlı, yüzde 3,1'i elektrikli veya hibrit oldu. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 661 bin 25 otomobilin ise yüzde 38,2'si dizel, yüzde 37,2'si LPG, yüzde 24,1'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrit olarak belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31'i 1401-1500, yüzde 27,9'u 1501-1600, yüzde 20,3'ü 1300 ve altı, yüzde 14,3'ü 1301-1400, yüzde 5,5'i 1601-2000, yüzde 1"i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 51,7'si beyaz, yüzde 24,1'i gri, yüzde 6,7'si siyah, yüzde 6,6'sı kırmızı, yüzde 6,4'ü mavi, yüzde 1,7'si turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,3'ü diğer renklerden oluştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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