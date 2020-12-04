Tractor ve Machine Sazi'den Beşiktaş'a ziyaret
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Tractor ve Machine Sazi'den Beşiktaş'a ziyaret

04.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:05
Tractor ve Machine Sazi'den Beşiktaş'a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tractor Başkanı Mohammad Reza Zonouzi Motlagh ve Machine Sazi Başkanı Behtad Bayat'ı Vodafone Park'ta ağırladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tractor Başkanı Mohammad Reza Zonouzi Motlagh ve Machine Sazi Başkanı Behtad Bayat'ı Vodafone Park'ta ağırladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Hakan Daltaban, Tractor Kulübü'nün Başkanı Mohammad Reza Zonouzi Motlagh, eski başkanı Gholamreza Sadeghian ve Sportif Direktörü M. Azimi ile Machine Sazi Kulübü Başkanı Behtad Bayat'ı Vodafone Park'ta ağırladı.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen, Türkiye ile İran futbolu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, konuklarına Beşiktaş forması hediye etti.

Ziyaret, Beşiktaş JK Müzesi ve Kartal Yuvası gezisiyle sona erdi. - İSTANBUL

Tractor ve Machine Sazi'den Beşiktaş'a ziyaret
Tractor ve Machine Sazi'den Beşiktaş'a ziyaret
Tractor ve Machine Sazi'den Beşiktaş'a ziyaret
Tractor ve Machine Sazi'den Beşiktaş'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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