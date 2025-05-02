Tractor şampiyon oldu mu (İran)?

Tractor şampiyon oldu mu (İran)?
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2024-2025 İran Pro Ligi'nde şampiyonluk yarışı büyük bir heyecanla devam ediyor. Ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip edilen ligde, Tractor takımının şampiyon olup olmadığı merak konusu. İran'ın popüler futbol takımlarından biri olan Tractor'un son durumu hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Tractor şampiyon oldu mu

2024-2025 İran Pro Ligi'nde şampiyonluk yarışı ülkemizde de yakından takip ediliyor. Peki, Tractor şampiyon oldu mu?

TRACTOR ŞAMPİYON OLDU MU?

İran futbolunun en üst ligi olan Pers Gulf Pro League'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. Hırvat teknik direktör Dragan Skocic yönetimindeki Tebriz ekibi Tractor FC , bitime iki hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

2024-2025 İran Pro Ligi puan durumu:

Tractor şampiyon oldu mu (İran)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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