Trackmania Ücretsiz Olarak Yayınlandı! Hemen İndirin Ubisoft tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz yarış oyunu Trackmania PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi.

Ubisoft tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz yarış oyunu Trackmania PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Oyuncular tarafından yoğun ilgi gören Trackmania'nın ücretli abonelik modelleri de bulunuyor. Trackmania ücretsiz sürümü ile ilgili detaylar ise bir hayli karışık.

Trackmania Ücretsiz Olarak Epic Games Store Üzerinde

Ubisoft, 2006 yılında piyasaya sürdüğü Trackmania Nations'ın remake versiyonunu geliştirdi. Trackmania Nations'ın remake versiyonu, "Trackmania" ismiyle dijital oyun mağazaları Epic Games Store ve Uplay'de yerini aldı. Trackmania'nın Starter sürümünü Uplay ve Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Trackmania'nın ek içerikler sunan "Standart Access" ve "Club Access" abonelik modelleri de bulunuyor ancak Starter sürümü, eğlenceli vakit geçirmeniz için yeterli içeriğe sahip. Trackmania'nın Starter sürümünde 25 resmi parkur bulunuyor. Oyunda yer alan parkurları beğenmezseniz parkur düzenleme aracı üzerinden hayalinizdeki parkuru tasarlayabilirsiniz.

Starter sürümünün en dikkat çekici olan kısmı ise parkurların her 3 ayda bir güncellenecek olmasıdır. Starter sürümde ister tek kişilik oyun modunda yarışın keyfini çıkarabilir ister çevrim içi oyun modunda diğer oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Trackmania'nın Starter sürümünü ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve oyunun ücretsiz sürümünde uzun süre eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir