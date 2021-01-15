TRAC Bursa Şubesi'nden AA'ya ziyaret

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şubesi, AA Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şubesi, AA Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

TRAC Şube Başkan Yardımcı Ali Karabaş ve Şube Sekreteri Cankut Kalyoncu, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy ile bir araya geldi.

Ziyarette Karabaş, TRAC Bursa Şubesi'nin çalışmaları hakkında Aksoy'u bilgilendirdi.

Aksoy da ziyaretten dolayı şube yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin