Trabzonsporlular Bugün Fenerbahçeli!
Şampiyonluk hedefine haftalar öncesinde havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonucuna göre ise Avrupa Kupaları'na katılma şansı devam eden Trabzonspor, 5.'lik için yarış veriyor.
Demir Grup Sivasspor ve Göztepe ile mücadele eden Trabzon, haftayı puansız tamamlayarak ilk 5 yolunda da rakipleri ile farkı açma noktasında kayıp yaşadı.
Fenerbahçe'nin şampiyon olması şart
Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'na katılması için ligi 5. sırada bitirmesi tek başına yeterli değil. Bordo mavililerin gelecek sezon Avrupa'da yer alaması için bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenerek şampiyon olması gerekiyor. Kupayı Akhisar'ın kazanması halinde ise Trabzonspor ligi 5. sırada bitirse dahi Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyecek.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (1)
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gitmesinler bu kadroyla ne yapacaklarCevap Yaz Yayından Kaldır