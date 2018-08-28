Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Geride Kalan 3 Haftada Ligin En Çok İsabetli Şut Çeken Oyuncusu Oldu

Spor Toto Süper Ligde ilk 3 hafta sonunda topladığı 4 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor'da, genç yıldız Yusuf Yazıcı en çok isabetli şut çeken isim oldu.

Ligin üçüncü haftasında oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan Ankaragücü müsabakasında 84 dakika sahada kalan ve Novak'ın attığı golün hazırlayıcısı olan Yazıcı, maç boyunca rakip kaleyi 4 kez yokladı. İlk 3 haftalık periyotta rakip kaleye çektiği toplam 8 şutun 7'sinde isabet sağlayan 21 yaşındaki oyuncu, ligin en çok isabetli şut atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

YUSUF YAZICI'YI GALATASARAYLI EMRE AKBABA TAKİP EDİYOR

Yüzde 88'lik isabet oranı yakalayan Yusuf Yazıcı'yı 6 şutun 5'inde isabet sağlayan Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba izledi.